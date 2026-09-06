«Балалар табигатькә сакчыл карарга өйрәнә» - Татарстанда 192 мәктәп урманчылыгы эшли

Яңа 2026-2027 уку елында Татарстан Республикасының 192 мәктәп урманчылыгы үз ишекләрен ачты. Бу турыда Татарстан Урман хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым