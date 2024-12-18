Творческий Новый год: психолог рассказал о пользе изготовления новогодних игрушек своими руками

Мария Кушнер, психолог из Городского психолого-педагогического центра при департаменте образования Москвы, поделилась интересным наблюдением: создание новогодних украшений собственными руками оказывается не только увлекательным, но и очень полезным занятием для детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии