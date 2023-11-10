WP: Спикер Джонсон не видит оснований для импичмента Байдена

Майк Джонсон, спикер палаты представителей Соединенных Штатов Америки, не видит оснований для импичмента действующего президента США Джо Байдена в связи с отсутствием достаточной доказательной базы для этого.
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