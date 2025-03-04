Заболеваемость респираторными инфекциями снижается в Забайкалье

Согласно последним данным, представленным руководителем Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светланой Лапой, в регионе наблюдается значительное снижение общей заболеваемости респираторными инфекциями, внебольничными пневмониями и COVID-19.
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