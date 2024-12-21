МРК «Туча» принят в состав Черноморского флота

МРК «Туча» принят в состав Черноморского флотаСегодня в г. Каспийске в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии состоялась торжественная церемония приёма в состав ВМФ России малого ракетного корабля «Туча» проекта 22800.
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