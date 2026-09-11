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Мы соседи по планете

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Ослик, суслик, паукан: китайцы и их экзотические питомцы

Китай захлестнула мода на экзотических животных, из-за чего во всем мире растет спрос на редкие и даже находящиеся под угрозой исчезновения виды.

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