МИД КНР: вице-премьер республики Чжан Гоцин посетит РФ с 19 по 22 мая

Вице-премьер Государственного совета КНР Чжан Гоцин посетит РФ с официальным визитом. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Линь Цзянь, передает РИА Новости.
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