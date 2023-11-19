В Херсоне сложилась гуманитарная катастрофа, — сенатор Кастюкевич Ирэн ОрлонскаяВ Херсоне, городе, который временно находится под контролем вооруженных сил Украины, свидетельствуется серьезная гуманитарная катастрофа.
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