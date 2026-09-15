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Царьград

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В МИД России сообщили, сколько мирных жителей погибли за неделю от ударов ВСУ

В МИД России сообщили, сколько мирных жителей погибли за неделю от ударов ВСУ

Зафиксировано до 1,1 тыс. атак дронов в сутки. За минувшую неделю жертвами украинских дрон-атак на российские регионы стали 48 мирных жителей, включая троих детей.

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