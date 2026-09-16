Более 30 видов растений высадят в Алматы ко Дню города

Около 1,5 тысячи растений 32 видов высадят в Алматы ко Дню города. В город уже доставили крупномерные деревья высотой до 3,5 метра, декоративные хвойные, штамбовые растения, кустарники и цветущие многолетники, передает inAlmaty.
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