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Курские новости

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И.о. главврача Хомутовской ЦРБ оштрафовали на 30 тысяч

И.о. главврача Хомутовской ЦРБ оштрафовали на 30 тысяч

Срок действия паспортов безопасности на двух объектах истек в декабре 2024 года, но переоформление документов не было инициировано полтора года.

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