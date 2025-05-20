Из чего делают протеин?

Если вы увлекаетесь фитнесом, то вы наверняка знакомы с протеиновыми добавками. Но знаете ли вы, как они производятся и чем отличается состав белков? Производители используют разное сырье, что влияет на количество белка и незаменимых аминокислот в готовом продукте.
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