Спорт и диета
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Спорт и диета

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Свежие комментарии

Из чего делают протеин?

﻿﻿Если вы увлекаетесь фитнесом, то вы наверняка знакомы с протеиновыми добавками. Но знаете ли вы, как они производятся и чем отличается состав белков? Производители используют разное сырье, что влияет на количество белка и незаменимых аминокислот в готовом продукте.

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