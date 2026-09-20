Телемарафон ТНВ: «золотые» свадьбы и розыгрыш двух автомобилей

На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» проходит телемарафон «Всей семьей на выборы!», общая длительность которого составит 14 часов.
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