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Татар-информ

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Телемарафон ТНВ: «золотые» свадьбы и розыгрыш двух автомобилей

Телемарафон ТНВ: «золотые» свадьбы и розыгрыш двух автомобилей

На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» проходит телемарафон «Всей семьей на выборы!», общая длительность которого составит 14 часов.

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