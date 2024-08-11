В Курской области продолжаются ожесточённые бои. Русская армии делает всё возможное, чтобы предотвратить продвижение противника вглубь территории и выдавить его на территорию Сум, где по расположениям резервов ВСУ ведётся непрерывный огонь.
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