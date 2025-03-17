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Царьград

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Ждущий суда по УДО Михаил Ефремов пообещал "чудовищную движуху" после освобождения

Ждущий суда по УДО Михаил Ефремов пообещал "чудовищную движуху" после освобождения

В конце марта у артиста Михаила Ефремова намечается суд: белгородский судья решит, отпускать устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом в рамках условно-досрочного освобождения, или нет.

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