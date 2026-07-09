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Происшествия

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В Республике Коми состоялось открытие мемориального комплекса в память о погибших сотрудниках органов внутренних дел

Сегодня в рамках рабочей поездки в Ухту Министр внутренних дел по Республике Коми генерал-майор полиции Андрей Сицский совместно с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Марией Бутиной принял участие в торжественной церемонии открытия мемориального комплекса, посвященного сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга.

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