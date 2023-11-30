В Петербурге официально завершился навигационный период для разводки мостов

Чаще всего в Петербурге разводили Дворцовый и Благовещенский мосты. В последний день осени в Петербурге официально завершился стартовавший 10 апреля навигационный период для разводки мостов на Неве, Большой и Малой Неве.
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