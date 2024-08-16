Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками меняла машины каждые три года

Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками для российской армии топ-менеджер АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Эльвира Смирнова меняла свой автопарк каждые три года и часто ездила на дачу в большой загородный дом, передает РИА Новости со ссылкой на ее соседку.