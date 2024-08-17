Эксперт рассказала, почему появляется близорукость у детей и как остановить ее развитие

В Крыму ежегодно около двух тысяч детей становятся близорукими в пятилетнем возрасте. Почему это происходит и как уберечь своё чадо? Бдительность с пелёнок Количество маленьких пациентов с миопией неуклонно растёт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии