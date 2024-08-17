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Крымская газета

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Эксперт рассказала, почему появляется близорукость у детей и как остановить ее развитие

Эксперт рассказала, почему появляется близорукость у детей и как остановить ее развитие

В Крыму ежегодно около двух тысяч детей становятся близорукими в пятилетнем возрасте. Почему это происходит и как уберечь своё чадо? Бдительность с пелёнок Количество маленьких пациентов с миопией неуклонно растёт.

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