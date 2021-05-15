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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 мая 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 мая 2021 года

Энергетический прогноз на пятнадцатое мая две тысячи двадцать первого года. Числовой код  999 =Божественный Закон: когда большинство людей узнаёт о чем-либо и желает этого – так и происходит! = Важно: меньше говорить, больше делать; слова покажут наш ум, но действия — нашу значимость = Верь: всё пройдёт! Даже, если очень плохо - это когда-нибудь кончится, ничто на свете не вечно = Все окружающие нас люди несут в себе такую же частичку Всевышнего, которая есть в каждом = Всё во Вселенной стремится к качественной и пропорциональной гармоничной симметрии.

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Ольга
Благодарю !🙏
Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Irina Karamysheva (Карамышева)
Благодарю! Понравилось: "Все окружающие нас люди несут в себе такую же частичку Всевышнего, которая есть в каждом".

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