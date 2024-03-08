Новый выпуск "Клуба редакторов" смотрите 8 марта на "Беларусь 1"

В чем сила белорусок? Президент на неделе провел встречу с активом Белорусского союза женщин. А эксперты и гости "Клуба редакторов" в новом выпуске разложили по полкам, о чем говорили напрямую и между строк во время яркого мероприятия.
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