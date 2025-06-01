В Архангельской области к 2033 году начнут добычу алмазов – планы «Алмазов Поморского края» Татьяна АрестоваПредставители компании «Алмазы Поморского края» отметили, что рассчитывают приступить к добыче алмазов на территории Архангельской области к 2033 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии