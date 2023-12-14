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Пророчество православных старцев сбывается: Киев уходит под воду

Пророчество православных старцев сбывается: Киев уходит под воду

Ситуация с затоплением станций в Киевском метро гораздо серьёзнее, чем признают власти. Вспоминается пророчество православных старцев о том, что через полгода после осквернения Киево-Печерской Лавры Киев уйдёт под воду.

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Комментарии
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Homo Sapiens
не жалко их! В пророчество не верю, но, вполне возможно, Бог шельму метит!
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17 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Ни кто не знает в чем соль не Киев не Москва. А ведь кто то работает над этой темой.
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16 час.

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