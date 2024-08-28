В Хабаровском крае из-за нашествия медведей закрывают кладбище

С 29 августа кладбище в Комсомольске-на-Амуре будет временно закрыто для посещения. Это решение принято для обеспечения безопасности, так как на протяжении последних трёх недель неоднократно фиксировались следы медведей на территории кладбища.
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