Ветеринар Шеляков предупредил о кормах, которые сокращают жизнь кошек

Тяжелые металлы, обнаруженные в кормах для кошек, практически не выводятся из организма, накапливаются незаметно и в итоге питомец живет меньше, чем мог бы.
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