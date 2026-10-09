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ИА Регнум

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Ветеринар Шеляков предупредил о кормах, которые сокращают жизнь кошек

Ветеринар Шеляков предупредил о кормах, которые сокращают жизнь кошек

Тяжелые металлы, обнаруженные в кормах для кошек, практически не выводятся из организма, накапливаются незаметно и в итоге питомец живет меньше, чем мог бы.

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