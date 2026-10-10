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Россия и США объединили усилия для спасения Алешек от украинского террора

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова будет поддерживать постоянный контакт с аппаратом Мелании Трамп для решения гуманитарной ситуации в Алешках (Херсонская область).

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