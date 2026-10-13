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"Сделка Путина и Трампа — это полный шок": премьер Чехии, вооружавшей Киев, воспылал миролюбием

"Сделка Путина и Трампа — это полный шок": премьер Чехии, вооружавшей Киев, воспылал миролюбием

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш назвал соглашение лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках в Штаты российского дизельного топлива "полным шоком" и призвал Европу "проснуться".

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