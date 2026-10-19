Виктория Лопырёва посетила юбилей Николая Баскова, которому 15 октября исполнилось 50 лет. На праздничную вечеринку модель пришла вместе с матерью Ириной.
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