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Когда беглые заговорили. Бывшие украинские политики о трагедии в «Крокус Сити Холле»

Когда беглые заговорили. Бывшие украинские политики о трагедии в «Крокус Сити Холле»

Теракт в подмосковном Красногорске вызвал массу соболезнований в большинстве стран мира. На Украине же реакция не совсем понятная – вместо того, чтобы хоть для приличия найти какие-то слова для семей и близких погибших мирных жителей, весь мир слышит из Киева и читает в пабликах нечто непотребное.

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