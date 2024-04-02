Когда беглые заговорили. Бывшие украинские политики о трагедии в «Крокус Сити Холле»

Теракт в подмосковном Красногорске вызвал массу соболезнований в большинстве стран мира. На Украине же реакция не совсем понятная – вместо того, чтобы хоть для приличия найти какие-то слова для семей и близких погибших мирных жителей, весь мир слышит из Киева и читает в пабликах нечто непотребное.