Драпеко назвала явным перебором обвинения Шукшиной против Киркорова  

Первый зампред комитета ГосДумы по культуре Елена Драпеко заявила в интервью для NEWS.ru, что не разделяет жестких выражений актрисы Марии Шукшиной, которая обвинила народного артиста России Филиппа Киркорова в пропаганде запрещенного в РФ движения ЛГБТ.
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