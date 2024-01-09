Драпеко назвала явным перебором обвинения Шукшиной против Киркорова  

Первый зампред комитета ГосДумы по культуре Елена Драпеко заявила в интервью для NEWS.ru, что не разделяет жестких выражений актрисы Марии Шукшиной, которая обвинила народного артиста России Филиппа Киркорова в пропаганде запрещенного в РФ движения ЛГБТ.