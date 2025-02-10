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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Жители Карелии возмущены грабительскими счетами за электроэнергию

Целые поселки республики пишут открытые письма властям с требованием пересмотреть тарифную политику Текст: Елена Малишевская Жители поселка Тиурула Лахденпохского района, известные своей борьбой за дорогу, написали открытое письмо к властям против повышения тарифов на электроэнергию.

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