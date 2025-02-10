Жители Карелии возмущены грабительскими счетами за электроэнергию

Целые поселки республики пишут открытые письма властям с требованием пересмотреть тарифную политику Текст: Елена Малишевская Жители поселка Тиурула Лахденпохского района, известные своей борьбой за дорогу, написали открытое письмо к властям против повышения тарифов на электроэнергию.
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