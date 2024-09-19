Вопросы укрепления и повышения боеготовности Вооруженных Сил России обсудили на совещании под председательством Президента России

<p> Накануне Дня оружейника Президент России Владимир Путин <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/75127">провёл</a> совещание по вопросам развития Вооружённых сил России в условиях специальной военной операции.
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