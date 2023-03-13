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Химики из Китая предупредили об опасности сковородок с тефлоновым покрытием

Химики из Китая предупредили об опасности сковородок с тефлоновым покрытием

Сковородки с антипригарным покрытием оказались опасными для здоровья. К такому выводу пришли химики Пекинского сельскохозяйственного университета по результатам проведенного исследования, сообщается на портале WeChat.

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