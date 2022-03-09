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Активный оптический кабель SmartAVLink USB Type-C поддерживает USB Power Delivery

Активный оптический кабель SmartAVLink USB Type-C поддерживает USB Power Delivery

Компания SmartAVLink, называющая себя «ведущим мировым производителем активных оптических кабелей» (AOC), объявила о выпуске активного оптического кабеля USB Type-C следующего поколения.

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