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Чехович об 1:2 от «Салавата»: «Локомотив» не реализовал шансы и получил ненужные удаления»

Иван Чехович оценил поражение «Локомотива» от «Салавата Юлаева» (1:2). «Не реализовали шансы и получили ненужные удаления – это в первую очередь, что приходит в голову.

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