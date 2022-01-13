Обнародованы шокирующие подробности подготовки переворота в Казахстане — Türkiye

Восемь тысяч террористов из трех разных стран в Казахстане. Выявлены внутренние и внешние элементы, которые поддерживали беспорядки в Казахстане, желая посеять хаос под предлогом повышения цен на сжиженный газ.
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