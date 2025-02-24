«Известия»: в России может подскочить цена на горбушу и семгу

В России может подскочить стоимость лососевых видов рыб. Это касается как горбуши, которая сегодня является наиболее доступным для россиян видом, так и других представителей семейства: нерки, кижуча, семги, чавычи и кеты.
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