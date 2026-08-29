Ткачев о работе с Исаковым: «Как будто в НХЛ попал. Все по полочкам, дисциплина на каждом шагу. Темп тренировок очень высокий. У меня на контрасте первое время голова кружилась»

Нападающий « Торпедо » Владимир Ткачев высказался о работе с тренером Алексеем Исаковым . – Что можете сказать про стиль работы Алексея Исакова, для которого прошлый сезон был дебютным в КХЛ ? – Первым впечатлением от его работы было удивление, насколько все профессионально.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым