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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ткачев о работе с Исаковым: «Как будто в НХЛ попал. Все по полочкам, дисциплина на каждом шагу. Темп тренировок очень высокий. У меня на контрасте первое время голова кружилась»

Нападающий « Торпедо » Владимир Ткачев высказался о работе с тренером  Алексеем Исаковым . – Что можете сказать про стиль работы Алексея Исакова, для которого прошлый сезон был дебютным в КХЛ ? – Первым впечатлением от его работы было удивление, насколько все профессионально.

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