Политолог прокомментировал заявление Дуды об исторической принадлежности Крыма

Заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Украина вряд ли сможет вернуть Крым в свой состав, не добавит позитива в отношениях Варшавы и Киева, однако вряд ли усложнит их, поскольку «менеджеры» этих отношений находятся в Великобритании и США.