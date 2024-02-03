Политолог прокомментировал заявление Дуды об исторической принадлежности Крыма

Заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Украина вряд ли сможет вернуть Крым в свой состав, не добавит позитива в отношениях Варшавы и Киева, однако вряд ли усложнит их, поскольку «менеджеры» этих отношений находятся в Великобритании и США.
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