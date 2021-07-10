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Кремль предложил Вашингтону спасти Навального. Что-то мне подсказывает, что Лёха обречён мотать срок до конца

Кремль предложил Вашингтону спасти Навального. Что-то мне подсказывает, что Лёха обречён мотать срок до конца

Так как вопрос о Навальном продолжает стоять в повестке Запада, Кремль решил разрубить этот узел очень просто.

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Василиса Один
На какой ключ?
Дмитрий Алиев
Ключ решения проблемки, как бы Лёшеньку выпустить.
Nataly
кто о чём, а вшивый о бане)))))) ха-ха-ха. опять НАвальный и снова Навальный, такое ощущение, что кроме Лёшеньки других критиков и не довольных у властителей Руси нет.
Дмитрий Алиев
этот самый-пресамый прогрессивно-демократичный
Василиса Один
Скорее наткнется на что-то "более другое". И мало не покажется.
Василиса Один
Фантазия бедная.)
Дмитрий Алиев
Лёшеньке - да ))))
Дмитрий Алиев
сочувствую ;)
Дмитрий Алиев
Василий, читай больше книжек )))
Василиса Один
При чем тут какие-то лешеньки. Владелец карманов с ключами от "судеб человеческих". Речь о нем. И он об этом знает. И очень боится потерять эти ключи.))) Примерно полгода ему осталось бренчать ключами.)))
Василиса Один
А уж как я-то Вам сочувствую.))
Василиса Один
Спасибо, Дмитрий. И Вам того же.)))
Дмитрий Алиев
Василий, откуда такие "достоверные" сведения?
Элина Морозова
Но все же скажем, что по итогом голосования во многих статьях, например недавняя статья о добровольном уходе Путина, подавляющее большинство за него.
Nataly
не соглашусь , как кремлёвский проект полюбуйтесь на нашу оппозицию Навальный самое то что нужно.Шоу удалось на славу. Вытащили мелкого крысёныша( одна внешность чего стоит) более грязного мелкого грызуна и не придумаешь. Туп не образовпан начисто лишен лидерской харизмы пискляво визглив не обучен ораторской риторики косноязычен.даже не солидный ворюга а мелкий крысюк жуликоватый несунишка. ничего омерзительнее чем крыса пищащая держите вора с кусочком сыра в зубахи не придумаешь))))
Василиса Один
От знающих, Дмитрия.
Василиса Один
Ерунда. Стокгольмский синдром.
Василиса Один
Есть и другая оппозиция. Все только начинается.
Дмитрий Алиев
Погадайте. Василий, на ромашке. Вернее будет ))))
Элина Морозова
Их кто то запугивал?
Nataly
оппозиция чему? с какими идеями она в народ кинется? вроде бы власть она же просто ЗА всёх орошее и против всего плохого без всякой такой Идеологии,которая у нас даже в конституции не звучит. просто за всё хорошее и всё)))))так чему там должна быть оппозиция, ЗА всё плохое что ли ПРОТИВ всего хорошего?))))) ну смешно же однако.
Василиса Один
Оппозиция тотальной глупости и воровству.
Василиса Один
Вы себя берегите, поживете - сами все увидите.)))
Василиса Один
Не только запугивал, еще и унижал, возмущал, обманывал и одурачивал.
Nataly
)) рассмешила... ни тупость ни воровство не иссякаемы и не исстрибимы на этой планете. они были есть и будут есть пока живо человечество
Дмитрий Алиев
с адептами-кликушами нет смысла разговаривать )
Дмитрий Алиев
Пусть у него будут ключи, нежели у таких, как лёшенька. Попади ключи к лёшеньке - такая резня начнётся ...
Элина Морозова
Это кого и когда?
Василиса Один
Не могу не согласиться. Но есть и те, кто активно этому пытается сопротивляться. Их и называют оппозицией. Можно, конечно, и просто наблюдать за развитием событий, не вмешиваясь. К таким я отношусь. Это не значит, что мне все равно, но я понимаю, что мудрость придет лишь с нажитыми шишками, а потому свои шишки необходимо набивать каждому самостоятельно. Особенно, когда он уже большой мальчик (или большая девочка). Или даже целая нация.
Василиса Один
И третьего не дано?
Василиса Один
А что, ты все эти годы благополучно проспала, ничего не видела, ничего не знала, не наблюдала ?
Элина Морозова
В 90-е наблюдала, когда тут америкосы хозяйничали. Может у меня к ним какой то синдром?
Василиса Один
Определенно.)) Мне не довелось наблюдать такого, чтоб американцы у нас где-то хозяйничали. Может, им иногда наши российские воротилы давали иллюзию, что они тут хозяйничают, а на деле пользовались их матпомощью в своих интересах. Как раз в те годы как грибы повырастали внезапно всякие общества самопомощи , основной непровозглашенной целью которых была дележка всяческой американской гуманитарки, весьма вкусной и халявной.
Элина Морозова
Повырастали организации ,финансируемые западом и проводящие свою политику по разрушению и разграблению страны. А Путин перекрыл им кислород. Вот они теперь и пузырят от злобы.
Василиса Один
Кому перекрыл, а кому и наоборот дал зеленый использовать на личное благо народные деньги, полученные от штрафов, да налогов и распилов. А перекрыл как раз тем, кто об их хитродеяниях поведал широкой публике.
Дмитрий Алиев
Делить гуманитарку - хахахахаха. Василий, мелко плаваете )
Василиса Один
Речь не обо мне.
Элина Морозова
Кому лично Путин дал зеленый свет?
Василиса Один
Тебе весь список представить?))) Так бесполезно - сотрут.))) Уже неоднократно проходили сей приемчик. Надоело. Просто почитай\послушай известных и правдивых журналистов и расследователей. Если интерес не праздный, конечно.)))
Элина Морозова
Можно не весь. Постараюсь успеть прочитать. А правдивые -это кто?
Василиса Один
Это те, кто вызывает доверие. Эль, я тебе раньше и ссылки давала и цитаты цитировала. Кончалось все одним - удалением. Помнится, однажды только нажала на стрелочку, а уже все исчезло . Вместе с веткой нашей беседы. Не, я впустую работать не люблю. Уволь.
Элина Морозова
Я всегда читаю ссылки , которые мне присылают. Но ничего доказательного там не увидела. Для меня веским всегда является источник финансирования того или иного деятеля или организации. Я понятия не имела до недавнего времени кто такой Навальный и с чем его едят. Слышала только краем, что это какой то обычный блогер, который набирает себе аудиторию. Внимание обратила , когда поднялся истеричный визг в его защиту из всех утюгов. Тогда основательно перелопатила всю информацию, которую смогла найти в инете. Вывод стал очевидным. Ну а ты не хочешь даже фамилии указать. О чем или о ком тогда дискутировать? Не вижу ничего для меня убедительного. Достаточно сравнить экономику России и положение дел с 91 по 2000 год и сейчас. Разница налицо. Что еще может быть убедительней?
Василиса Один
Я не хочу опять разыскивать и переслушивать, мне это не сильно интересно. Ковальчук. Вот тебе фамилия. Ищи о нем сама материалы. Ротенберги. Тоже сама. Уж не говоря о Кадырове и его женах\наложницах. И всех остальных, кто вокруг царя крутится. Ищи о них, докапывайся. У кого какая официальная зарплата и что они реально имеют, и как сведения о их имуществе исчезают из госреестров. Я не прокурор и не расследователь. Так что, извини.
Элина Морозова
Обязательно. А правдорубы кто?
Василиса Один
Это не важно, важно ссылки на документы и возможность проверить.
Элина Морозова
Вот я и проверила по конкретному лицу.
Василиса Один
Так и напиши по конкретному лицу из царского окружения, что ты там проверила, а про Навального чего писать - он за решеткой.
Элина Морозова
Так ты мне ни одной конкретной фамилии не проивела. А про тех, кто за решеткой писать нельзя? А то я бы уже обо многих казнокрадах за решеткой тут выставила. Например о Захарченко с его квартирами, забитыми деньгами. 2 лет ему дали. Правда Путин злой? Так с мощенником обощелся?))
Василиса Один
А смысл писать о тех, кого уже упекли? Интереснее о тех, кто ворует, но на свободе.))
Элина Морозова
Назови фамилию.
Элина Морозова
А смысл такой, чтобы безосновательно не обвиняли власти и Путина, что не борятся с коррупционерами.
Василиса Один
Говорю же - очень выборочно.))) Да и кто обвинял? Если ты не создаешь подобных тем, то никто и не обвиняет.
Элина Морозова
Я публикую такие темы.
Дмитрий Алиев
Ну да, языками чесать - это не мешки ворочать. Такой оппозиции - как грязи, на 100 лет припасено ))))))))))))))))))))))))
Василиса Один
Как грязи - это Вы, Димитрия, хорошо сказали. )))
Дмитрий Алиев
Василий, что ТАК "грязно" о своих? ))))
Василиса Один
Это у Вас, Димитра, надо спрашивать, по что Вы людей с грязью сравняли.)))
Дмитрий Алиев
Василий, ты невнимателен или не понимаешь прочитанного, если, вообще, умеешь читать.
Василиса Один
Димитра, я с Вами на ты не переходила, не надо мне хамить.
Дмитрий Алиев
Василий, нравоучения оставь для лёшеньки.
Василиса Один
Лешенька в нравоучениях не нуждается. В отличие от Вас. Еще раз милостиво предлагаю прекратить хамить. Два.
Дмитрий Алиев
Василий, когда я захочу услышать твоё мнение, я тебе его скажу.
ГусЕна
Просто, надо понимать, что происходит с человеком, маленьким человеком, когда ему попадает власть:)))
Дмитрий Алиев
как правило - очень страшные вещи
Василиса Один
Димитра, у Вас от волнения логику перемкнуло.
Дмитрий Алиев
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Василиса Один
Смех без причины признак дурачины. А возможно, - и подлости.
Дмитрий Алиев
Василий, я скажу тебе, когда захочу услышать твоё мнение )))
Василиса Один
Молодец, исправляете лексические ошибки. Правда, не все, но лиха беда начало. Лед тронулся.
Дмитрий Алиев
"лучи бобра" - направляй лёшеньке, ему очень нужна поддержка.
Василиса Один
Отвяжись, худая жисть, по имени Димитра Алиева.
Василиса Один
По делам их узнАете их.)))
Василиса Один
Да и плевать, я самое лучшее помню. Попробуем радоваться моменту, пока не отобрали последнее. А болезнь - все перечисленное: самим им жить тускло - так и другим не дать повеселиться. Как в старой песне "А город подумал - ученья идут"... Ну, ты понял, какие ученья?)))
Валентин Воробьев
Сидеть Лехаиму от звонка до звонка? Это 2 года всего-то! Надобно влепить ему ещё годов 25, пусть зону топчет и далее.
Nataly
зачем его 25 лет на халяву кормить макаронами?)))) зачем из обычного мошенника афериста и мелкого воришки жулика страдальца и великого борцуна за свободу делать? ну кто же из дерьма великомученника святого лепит?
ГусЕна
Обменять на Бутина.
Алексей АК
Навальному , надо помочь организовать побег ! )))
ГусЕна
:))) у него НОГА.

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