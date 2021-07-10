Кремль предложил Вашингтону спасти Навального. Что-то мне подсказывает, что Лёха обречён мотать срок до конца

Позитив для оптимистовПолитикаКремль предложил Вашингтону спасти Навального. Что-то мне подсказывает, что Лёха обречён мотать срок до конца Так как вопрос о Навальном продолжает стоять в повестке Запада, Кремль решил разрубить этот узел очень просто.Вернуться к статье782НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВасилиса ОдинНа какой ключ?Дмитрий АлиевКлюч решения проблемки, как бы Лёшеньку выпустить.Natalyкто о чём, а вшивый о бане)))))) ха-ха-ха. опять НАвальный и снова Навальный, такое ощущение, что кроме Лёшеньки других критиков и не довольных у властителей Руси нет.Дмитрий Алиевэтот самый-пресамый прогрессивно-демократичныйВасилиса ОдинСкорее наткнется на что-то "более другое". И мало не покажется.Василиса ОдинФантазия бедная.)Дмитрий АлиевЛёшеньке - да ))))Дмитрий Алиевсочувствую ;)Дмитрий АлиевВасилий, читай больше книжек )))Василиса ОдинПри чем тут какие-то лешеньки. Владелец карманов с ключами от "судеб человеческих". Речь о нем. И он об этом знает. И очень боится потерять эти ключи.))) Примерно полгода ему осталось бренчать ключами.)))Василиса ОдинА уж как я-то Вам сочувствую.))Василиса ОдинСпасибо, Дмитрий. И Вам того же.)))Дмитрий АлиевВасилий, откуда такие "достоверные" сведения?Элина МорозоваНо все же скажем, что по итогом голосования во многих статьях, например недавняя статья о добровольном уходе Путина, подавляющее большинство за него.Natalyне соглашусь , как кремлёвский проект полюбуйтесь на нашу оппозицию Навальный самое то что нужно.Шоу удалось на славу. Вытащили мелкого крысёныша( одна внешность чего стоит) более грязного мелкого грызуна и не придумаешь. Туп не образовпан начисто лишен лидерской харизмы пискляво визглив не обучен ораторской риторики косноязычен.даже не солидный ворюга а мелкий крысюк жуликоватый несунишка. ничего омерзительнее чем крыса пищащая держите вора с кусочком сыра в зубахи не придумаешь))))Василиса ОдинОт знающих, Дмитрия.Василиса ОдинЕрунда. Стокгольмский синдром.Василиса ОдинЕсть и другая оппозиция. Все только начинается.Дмитрий АлиевПогадайте. Василий, на ромашке. Вернее будет ))))Элина МорозоваИх кто то запугивал?Natalyоппозиция чему? с какими идеями она в народ кинется? вроде бы власть она же просто ЗА всёх орошее и против всего плохого без всякой такой Идеологии,которая у нас даже в конституции не звучит. просто за всё хорошее и всё)))))так чему там должна быть оппозиция, ЗА всё плохое что ли ПРОТИВ всего хорошего?))))) ну смешно же однако.Василиса ОдинОппозиция тотальной глупости и воровству.Василиса ОдинВы себя берегите, поживете - сами все увидите.)))Василиса ОдинНе только запугивал, еще и унижал, возмущал, обманывал и одурачивал.Nataly)) рассмешила... ни тупость ни воровство не иссякаемы и не исстрибимы на этой планете. они были есть и будут есть пока живо человечествоДмитрий Алиевс адептами-кликушами нет смысла разговаривать )Дмитрий АлиевПусть у него будут ключи, нежели у таких, как лёшенька. Попади ключи к лёшеньке - такая резня начнётся ...Элина МорозоваЭто кого и когда?Василиса ОдинНе могу не согласиться. Но есть и те, кто активно этому пытается сопротивляться. Их и называют оппозицией. Можно, конечно, и просто наблюдать за развитием событий, не вмешиваясь. К таким я отношусь. Это не значит, что мне все равно, но я понимаю, что мудрость придет лишь с нажитыми шишками, а потому свои шишки необходимо набивать каждому самостоятельно. Особенно, когда он уже большой мальчик (или большая девочка). Или даже целая нация.Василиса ОдинИ третьего не дано?Василиса ОдинА что, ты все эти годы благополучно проспала, ничего не видела, ничего не знала, не наблюдала ?Элина МорозоваВ 90-е наблюдала, когда тут америкосы хозяйничали. Может у меня к ним какой то синдром?Василиса ОдинОпределенно.)) Мне не довелось наблюдать такого, чтоб американцы у нас где-то хозяйничали. Может, им иногда наши российские воротилы давали иллюзию, что они тут хозяйничают, а на деле пользовались их матпомощью в своих интересах. Как раз в те годы как грибы повырастали внезапно всякие общества самопомощи , основной непровозглашенной целью которых была дележка всяческой американской гуманитарки, весьма вкусной и халявной.Элина МорозоваПовырастали организации ,финансируемые западом и проводящие свою политику по разрушению и разграблению страны. А Путин перекрыл им кислород. Вот они теперь и пузырят от злобы.Василиса ОдинКому перекрыл, а кому и наоборот дал зеленый использовать на личное благо народные деньги, полученные от штрафов, да налогов и распилов. А перекрыл как раз тем, кто об их хитродеяниях поведал широкой публике.Дмитрий АлиевДелить гуманитарку - хахахахаха. Василий, мелко плаваете )Василиса ОдинРечь не обо мне.Элина МорозоваКому лично Путин дал зеленый свет?Василиса ОдинТебе весь список представить?))) Так бесполезно - сотрут.))) Уже неоднократно проходили сей приемчик. Надоело. Просто почитай\послушай известных и правдивых журналистов и расследователей. Если интерес не праздный, конечно.)))Элина МорозоваМожно не весь. Постараюсь успеть прочитать. А правдивые -это кто?Василиса ОдинЭто те, кто вызывает доверие. Эль, я тебе раньше и ссылки давала и цитаты цитировала. Кончалось все одним - удалением. Помнится, однажды только нажала на стрелочку, а уже все исчезло . Вместе с веткой нашей беседы. Не, я впустую работать не люблю. Уволь.Элина МорозоваЯ всегда читаю ссылки , которые мне присылают. Но ничего доказательного там не увидела. Для меня веским всегда является источник финансирования того или иного деятеля или организации. Я понятия не имела до недавнего времени кто такой Навальный и с чем его едят. Слышала только краем, что это какой то обычный блогер, который набирает себе аудиторию. Внимание обратила , когда поднялся истеричный визг в его защиту из всех утюгов. Тогда основательно перелопатила всю информацию, которую смогла найти в инете. Вывод стал очевидным. Ну а ты не хочешь даже фамилии указать. О чем или о ком тогда дискутировать? Не вижу ничего для меня убедительного. Достаточно сравнить экономику России и положение дел с 91 по 2000 год и сейчас. Разница налицо. Что еще может быть убедительней?Василиса ОдинЯ не хочу опять разыскивать и переслушивать, мне это не сильно интересно. Ковальчук. Вот тебе фамилия. Ищи о нем сама материалы. Ротенберги. Тоже сама. Уж не говоря о Кадырове и его женах\наложницах. И всех остальных, кто вокруг царя крутится. Ищи о них, докапывайся. У кого какая официальная зарплата и что они реально имеют, и как сведения о их имуществе исчезают из госреестров. Я не прокурор и не расследователь. Так что, извини.Элина МорозоваОбязательно. А правдорубы кто?Василиса ОдинЭто не важно, важно ссылки на документы и возможность проверить.Элина МорозоваВот я и проверила по конкретному лицу.Василиса ОдинТак и напиши по конкретному лицу из царского окружения, что ты там проверила, а про Навального чего писать - он за решеткой.Элина МорозоваТак ты мне ни одной конкретной фамилии не проивела. А про тех, кто за решеткой писать нельзя? А то я бы уже обо многих казнокрадах за решеткой тут выставила. Например о Захарченко с его квартирами, забитыми деньгами. 2 лет ему дали. Правда Путин злой? Так с мощенником обощелся?))Василиса ОдинА смысл писать о тех, кого уже упекли? Интереснее о тех, кто ворует, но на свободе.))Элина МорозоваНазови фамилию.Элина МорозоваА смысл такой, чтобы безосновательно не обвиняли власти и Путина, что не борятся с коррупционерами.Василиса ОдинГоворю же - очень выборочно.))) Да и кто обвинял? Если ты не создаешь подобных тем, то никто и не обвиняет.Элина МорозоваЯ публикую такие темы.Дмитрий АлиевНу да, языками чесать - это не мешки ворочать. Такой оппозиции - как грязи, на 100 лет припасено ))))))))))))))))))))))))Василиса ОдинКак грязи - это Вы, Димитрия, хорошо сказали. )))Дмитрий АлиевВасилий, что ТАК "грязно" о своих? ))))Василиса ОдинЭто у Вас, Димитра, надо спрашивать, по что Вы людей с грязью сравняли.)))Дмитрий АлиевВасилий, ты невнимателен или не понимаешь прочитанного, если, вообще, умеешь читать.Василиса ОдинДимитра, я с Вами на ты не переходила, не надо мне хамить.Дмитрий АлиевВасилий, нравоучения оставь для лёшеньки.Василиса ОдинЛешенька в нравоучениях не нуждается. В отличие от Вас. Еще раз милостиво предлагаю прекратить хамить. Два.Дмитрий АлиевВасилий, когда я захочу услышать твоё мнение, я тебе его скажу.ГусЕнаПросто, надо понимать, что происходит с человеком, маленьким человеком, когда ему попадает власть:)))Дмитрий Алиевкак правило - очень страшные вещиВасилиса ОдинДимитра, у Вас от волнения логику перемкнуло.Дмитрий Алиев))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Василиса ОдинСмех без причины признак дурачины. А возможно, - и подлости.Дмитрий АлиевВасилий, я скажу тебе, когда захочу услышать твоё мнение )))Василиса ОдинМолодец, исправляете лексические ошибки. Правда, не все, но лиха беда начало. Лед тронулся.Дмитрий Алиев"лучи бобра" - направляй лёшеньке, ему очень нужна поддержка.Василиса ОдинОтвяжись, худая жисть, по имени Димитра Алиева.Василиса ОдинПо делам их узнАете их.)))Василиса ОдинДа и плевать, я самое лучшее помню. Попробуем радоваться моменту, пока не отобрали последнее. А болезнь - все перечисленное: самим им жить тускло - так и другим не дать повеселиться. Как в старой песне "А город подумал - ученья идут"... Ну, ты понял, какие ученья?)))ВВВалентин ВоробьевСидеть Лехаиму от звонка до звонка? Это 2 года всего-то! Надобно влепить ему ещё годов 25, пусть зону топчет и далее.Natalyзачем его 25 лет на халяву кормить макаронами?)))) зачем из обычного мошенника афериста и мелкого воришки жулика страдальца и великого борцуна за свободу делать? ну кто же из дерьма великомученника святого лепит?ГусЕнаОбменять на Бутина.Алексей АКНавальному , надо помочь организовать побег ! )))ГусЕна:))) у него НОГА.Комментировать
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