Экс-сотрудник IT-компании ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Уволенный из международной IT-компании ABBYY россиянин рассказал "Известиям", что увольнение затронуло до 300 сотрудников преимущественно с российским гражданством в трех филиалах.
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