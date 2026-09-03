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Иркутск Сегодня

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4 сентября в Иркутске отметят день рождения микрорайона Университетский

4 сентября на площади у ТЦ «Снегирь» состоится празднование дня рождения микрорайона Университетский, приуроченное к 365-летию Иркутска.

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