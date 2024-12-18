Юрист Бондарь перечислил платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться

Так называемые дополнительные коммунальные услуги не входят в перечень обязательных платежей. Жители России могут их не оплачивать, заявил в беседе с РИА «Новости» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
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