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Регионы России

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Малые технологические компании в 2026 году привлекли более 21 млрд рублей капитала с господдержкой

Малые технологические компании в 2026 году привлекли более 21 млрд рублей капитала с господдержкой

С начала 2026 года более 300 малых технологических компаний (МТК) привлекли 21,3 млрд рублей капитала с помощью финансовых инструментов участников Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП.

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