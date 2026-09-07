Малые технологические компании в 2026 году привлекли более 21 млрд рублей капитала с господдержкой

С начала 2026 года более 300 малых технологических компаний (МТК) привлекли 21,3 млрд рублей капитала с помощью финансовых инструментов участников Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Дании произошла...
- В Екатеринбурге а...
- Белоруссия сохран...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым