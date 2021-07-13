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Латвия возглавила рейтинг ЕС по уровню убыли населения

Латвия возглавила рейтинг ЕС по уровню убыли населения

Братская латышам Литва – на втором месте. И там и там за 20 последних лет минус пятая часть населения.

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Ирина
После захвата республик СССР врагами коммунистов ,так старательно играющих роли "великих человеколюбцев " в их клевете на коммунистов для оправдания захвата СССР ,народ на территории бывшего СССР ,стремительно вымирает ,а врагам коммунистов на это плевать.

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