Латвия возглавила рейтинг ЕС по уровню убыли населения

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЛатвия возглавила рейтинг ЕС по уровню убыли населенияБратская латышам Литва – на втором месте. И там и там за 20 последних лет минус пятая часть населения.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаПосле захвата республик СССР врагами коммунистов ,так старательно играющих роли "великих человеколюбцев " в их клевете на коммунистов для оправдания захвата СССР ,народ на территории бывшего СССР ,стремительно вымирает ,а врагам коммунистов на это плевать.Комментировать
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