Макрону на обеде с Си Цзиньпином не подали любимый десерт из-за его названия

REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool На обеде президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина не подали любимый десерт французского лидера, называемый французами "русским пирогом", из-за его названия, пишет издание Figaro.
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