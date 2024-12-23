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Иваново

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Ивановские спортсменки завоевали восемь медалей на Всероссийских соревнованиях «Виктория» по художественной гимнастике

Гимнастки Ивановской области стали обладателями двух золотых, двух серебряных и двух бронзовых наград в групповых упражнениях, а также двух бронзовых наград в индивидуальной программе на Всероссийских соревнованиях «Виктория», которые прошли во Дворце игровых видов спорта в Иванове.

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