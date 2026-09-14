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Новости Липецка

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Липецкие суды отклонили иск о снимках детей в сети

Липецкие суды отклонили иск о снимках детей в сети

Суды Липецкой области отклонили иск о незаконности публикации фото детей в соцсети, отметив, что съёмка велась на публичных мероприятиях, а кадры не были сфокусированы на детях как на главном объекте.

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