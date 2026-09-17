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Нижегородская правда

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Ученики первой смены некоторых школ Кстова перешли в онлайн из-за атаки БПЛА

Ученики первой смены некоторых школ Кстова перешли в онлайн из-за атаки БПЛА

В ряде кстовских школ учеников первой смены перевели в «онлайн» из-за атаки беспилотников. Об этом сообщается в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

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