😱 Надымчанин отдал 400₽ тысяч за авиабилеты, чтобы слетать на отдых в Сочи с семьёй Это туда и обратно, с пересадкой в Новосибирске.
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😱 Надымчанин отдал 400₽ тысяч за авиабилеты, чтобы слетать на отдых в Сочи с семьёй Это туда и обратно, с пересадкой в Новосибирске.