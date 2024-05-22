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Любимый Сочи

2 подписчика
😱 Надымчанин отдал 400₽ тысяч за авиабилеты, чтобы слетать на отдых в Сочи с

😱 Надымчанин отдал 400₽ тысяч за авиабилеты, чтобы слетать на отдых в Сочи с семьёй Это туда и обратно, с пересадкой в Новосибирске.

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